'La passione per la musica e l'impegno per la pace': Concerto di Natale al Manzoni di Pistoia

La passione per la musica e l'impegno per la pace: questo il messaggio di fiducia e speranza che lancia il tradizionale appuntamento del Concerto di Natale, offerto alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese.

Domenica 15 dicembre (ore 17) il Teatro Manzoni di Pistoia, nell'ambito di “Natale in città”, apre le porte ai gruppi musicali amatoriali e studenteschi che collaborano a “Floema”, il progetto a cura di Daniele Giorgi – promosso da Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica e con il sostegno di Fondazione Caript – che è nato proprio con l’obiettivo di far giungere nutrimento musicale in profondità nel tessuto sociale: Banda Borgognoni, Banda Fognano, Coro Città di Pistoia, Coro Giovanile Pistoiese, Orchestra MaBerliner, Ensemble Liceo Musicale “N. Forteguerri”. Un programma gioioso e spumeggiante, da Mozart a John Williams.

Ospite del Concerto di Natale sarà quest'anno l’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo che interverrà per raccontare, attraverso le giovani voci di Arvedo e Vesna dello Studentato Internazionale World House, l'impegno per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione della propria metodologia finalizzata alla trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

programma

CORO GIOVANILE PISTOIESE

Tallis, If Ye love me Maiero, Carezze

ENSEMBLE DEL LICEO MUSICALE “N.FORTEGUERRI”

A. Mozart, Sei Ländlerische Tänze, K.606 Vivaldi, Concerto in re maggiore RV 121 per archi

Allegro molto, adagio, allegro

CORO GIOVANILE PISTOIESE

ENSEMBLE DEL LICEO MUSICALE “N.FORTEGUERRI”

G.Gastoldi, Il Ballerino da “Balletti a tre voci”

Piazzolla, Jacinto Chiclana Berlin, White Christmas

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

Intervento di Arvedo, studente maliano della World House

CORO “CITTÀ di PISTOIA”

Livingston – R. Evans (arr.: M. Hanson), Silver bells

J. Marks (arr.: M. Hanson), Rudolph, the red-nosed reindeer

H. Martin – R. Blane (arr.: M. Hanson), Have yourself a Merry Little Christmas

J. Pierpoint (arr.: M. Hanson), Jingle Bells

CORPO MUSICALE “G.VERDI” di FOGNANO

N.Rota ‘Love Theme’ dal film Romeo e Giulietta

J.de Haan, Free World Fantasy

ORCHESTRA MABERLINER

A.Dvorak, Danza slava n.6 op. 46

Autori vari, Jingle natalizi

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

Intervento di Vesna, studentessa serba della World House

BANDA BORGOGNONI

Gounod, Valzer dall’Opera del Faust Williams, The Force Awakens dal film Star Wars.

Info 0573 991609 – 27112 www.teatridipistoia.it

Fonte: Associazione Teatrale Pistoiese - Ufficio stampa

