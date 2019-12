La solidarietà va all'asta al teatro di Antella

L’arte, da sempre, ha il grande potere di unire le persone e metterle al servizio di un bene più grande. Succederà anche al Teatro Comunale di Antella, i prossimi 20, 21 e 22 dicembre, quando avrà luogo l’asta di solidarietà “Se l’arte tocca il cuore” con l’obiettivo di raccogliere fondi contro la dispersione scolastica. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Giuseppe Mazzon di Bagno a Ripoli con la sezione ripolese dei soci di Unicoop Firenze, insieme ai tanti artisti del territorio che hanno dato corpo all’idea donando una propria opera. Il ricavato dell’asta benefica andrà a sostenere un progetto della Fondazione “Il cuore si scioglie” contro l’abbandono dei banchi di scuola da parte dei bambini del Rione Sanità di Napoli.

La tre giorni di solidarietà si aprirà venerdì 20 dicembre alle 17.30, presso il Teatro Comunale di Antella, con l’inaugurazione della mostra delle opere donate. Sabato 21, l’esposizione sarà visitabile in orario 10.00-12.00 e 15.00-19.00; alle 21.00 la giornata si chiuderà con un concerto per chitarra e voce. La mostra resterà aperta anche domenica 22 dicembre dalle 10 alle 12, prima dell’inizio dell’asta vera e propria, fissato per le 16.00.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

