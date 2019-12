Natale in Viamaestra a Poggibonsi

Domani, domenica 15 dicembre alle ore 11.00 concerto di Natale al Politeama de I Servi della Gioia, il cui ricavato andrà in beneficenza alla Casa Famiglia di Cedda dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Domani dalle ore 16.00 appuntamento con Jingle Belle Street A Natale con Mary Poppins giochi, laboratori, improvvisazioni teatrali per le vie e le piazze della città. Queste le parole del Presidente dell’Associazione Viamaestra: “Anche questa domenica lo shopping in centro sarà ambientato nel magico mondo del Natale! Divertimento assicurato per i piccoli e tante idee per i tuoi regali nei nostri negozi”.

Alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Lorenzo Concerto di Natale del Coro Clara Harmonia con la partecipazione della Banda Sonora “La Ginestra” di Poggibonsi.

Queste iniziative fanno parte del programma natalizio organizzato dalla Proloco di Poggibonsi e l’associazione Viamaestra.

Fonte: Viamaestra Poggibonsi

