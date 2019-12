Natività ricamata in mostra a palazzo del Pegaso

La Natività ricamata arriva a palazzo del Pegaso. La mostra di ricamo antico toscano, a cura dell'associazione culturale club del ricamo di Casale, viene inaugurata, nella sala Fetonte, al primo piano di palazzo del Pegaso (via Cavour 4), lunedì 16 dicembre alle 12. L’opera va ad unirsi ai presepi artigianali già presenti in Consiglio regionale, realizzati dalla Cooperativa unitaria invalidi (Cui) di Prato.

L’associazione nasce a Casalguidi in provincia di Pistoia nel 2001 con l’obiettivo di preservare il ricamo antico toscano e, in particolare, quello nato nell’omonimo paese ai piedi del Montalbano. Insegnanti qualificate, con passione e competenza, si dedicano alla divulgazione del ricamo organizzando corsi in diverse località della provincia, sia per principianti che per mani già esperte. L' associazione ha realizzato diverse pubblicazioni e partecipato a fiere nazionali e internazionali contribuendo a rafforzare la conoscenza di questa nobile arte e del territorio che ne è la culla.

La mostra proseguirà fino al 2 gennaio 2020 e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15-alle 19 e il sabato e il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 12; chiusura i festivi e il 27 dicembre.

A tagliare il nastro saranno il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e il consigliere regionale Marco Niccolai. Intervengono il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi, la presidente della corporazione delle arti del ricamo e tessili italiane Adriana Armanni, la presidente del club del ricamo di Casale Paola Grassi, la maestra di ricamo Mirella Carobbi.

