Piazza Stazione si illumina con il Firenze Light Festival

Piazza Stazione e la Palazzina Reale si accendono di una nuova luce. Quest'anno, per la prima volta, il Centro per l'Architettura sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze partecipa a “F-Light”, il Firenze Light Festival, con la proiezione di un video artistico sulla superficie esterna della struttura.

Da lunedì 16 dicembre, quando alle 18.30 è in programma l'accensione della proiezione, al 6 gennaio 2020, tutte le sere la Palazzina Reale sarà “illuminata” dal video realizzato da The Fake Factory, che contribuirà a dare un nuovo volto notturno a tutta la zona di piazza Stazione.

“Una nuova iniziativa per continuare a fare della Palazzina Reale quel presidio per la sicurezza, la cultura e la socialità di cui la zona della stazione ha bisogno, e che va ad aggiungersi alla tante attività aperte a tutti i cittadini che già vengono organizzate al suo interno e che vogliamo incrementare ancora – spiegano Ordine e Fondazione Architetti Firenze – con questa proiezione artistica accendiamo letteralmente le luci sull'edificio e sull'intera area, che è il primo biglietto da visita per coloro che arrivano a Firenze in treno e ora anche in aereo, dopo l'attivazione della linea della tramvia dall'aeroporto”.

Ormai da tempo, uno dei principali obiettivi di Ordine e Fondazione Architetti Firenze è quello di rendere il Centro per l'Architettura di piazza Stazione un punto di riferimento per la zona e per l'intera città, uno spazio sempre più aperto verso l'esterno attraverso eventi e iniziative, perché l'utilizzo reale e continuo da parte di professionisti e cittadini, un'adeguata accessibilità e un'offerta culturale varia ne facciano un elemento di rivalorizzazione e sicurezza per tutta l'area.

A novembre, l'area esterna della Palazzina Reale, quella dell'Esedra, attualmente delimitata da una cancellata, era stata al centro di un laboratorio operativo organizzato nell'ambito di “Spazi Sospesi”, il progetto promosso da Ordine degli Architetti, Fondazione Architetti e Comune di Firenze con la curatela scientifica di Ground Action per indagare le aree irrisolte o indeterminate di Firenze, con l'obiettivo di riflettere e immaginare un futuro per valorizzare e far vivere maggiormente anche questo spazio di piazza Stazione.

Il video che sarà proiettato sulla superficie esterna della Palazzina Reale dal 16 dicembre al 6 gennaio (in orario 17.30 - 22) sarà dedicato alla luna, tema dell'edizione 2019 del Firenze Light Festival, dal titolo “Moon F-Light”, ispirato al cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna.

