Pielle Livorno si prepara per la sfida contro l'Umana Chiusi

Fino alla fine: servirà proprio questo alla PIELLE LIVORNO, domenica alle ore 18 sul parquet del Pala Macchia, per provare a fermare l’avanzata dell’Umana Chiusi, capolista della Serie C Gold e realtà imbottita di numerosi professionisti costruita con l’unico obiettivo di “ammazzare” il campionato.

Coach Monciatti, scuola Mens Sana, può difatti contare su un roster almeno di categoria superiore, a cominciare dal pivot croato Radunic, al 3° anno nelle Gold sempre con cifre devastanti. L’altro straniero è l’ala Kuvekalovic, top scorer del girone piemontese lo scorso anno con 630 punti. Non sono da meno gli italiani del gruppo, guidati in regia dal play Sabbatino, portato al professionismo dalla Mens Sana Siena, per non parlare di Infanti, già visto nello scorso decennio in A2 a Pistoia. Altro elemento di spicco è il laziale Lombardo, guardia con una lunga carriera alle spalle fra Scauri e Palermo.

In casa Pielle, dopo la vittoria ottenuta nel derby contro la Pall. Don Bosco, c’è grandissima voglia di dare continuità ai risultati attraverso una partita che dovrà rasentare la perfezione, fatta di aggressività in difesa e pazienza in attacco. Il tutto spalmato sull’intero arco dei 40 minuti, altro fattore fondamentale per tentar di compiere un’autentica impresa.

Cuore, coraggio e consapevolezza. Tre C per accompagnare la Pielle nella domenica più importante di questa prima fase di regular season.

Fonte: Pielle Livorno - Ufficio stampa

