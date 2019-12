Malore al corteo per il ponte tra le Signe, muore 62enne

Nel pomeriggio di ieri i Comuni di Lastra a Signa e Signa insieme al comitato per un 'Nuovo ponte per la Piana' hanno manifestato per la costruzione del ponte tra le Signe. Un'opera considerata strategica, un importante collegamento tra la Fi-Pi-Li e la zona a ovest di Firenze con la Piana e Prato. Alla manifestazione hanno aderito oltre 500 persone. Tra i presenti, oltre al sindaco di Signa Giampiero Fossi e al sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, anche rappresentanti dei Comuni di Scandicci e Campi Bisenzio, altre aree urbane che risentono degli stessi problemi di viabilità.

La manifestazione si è chiusa con la terribile notizia di un lutto. Un uomo di 62 anni, che stava partecipando al corteo, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. L'uomo, soccorso immediatamente dai sanitari del PA di Signa e della Misericordia di Lastra a Signa che erano presenti alla manifestazione, è morto per un arresto cardiocircolatorio.

