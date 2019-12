Nuovo ponte sull'Arno, Cna: "Infrastruttura fondamentale per il territorio"

“Nonostante i disagi subiti tra venerdì di pioggia, dipendenti che hanno lasciato prima il posto di lavoro per poter raggiungere casa e consegne comunque da effettuare, visto il periodo natalizio e quello dei campionari per il settore della pelletteria non possiamo che essere dalla parte del Comitato Nuovo Ponte per la Piana”.

Così Simone Balducci, presidente di CNA Area Scandicci Lastra a Signa, all’indomani della manifestazione indetta dal Comitato per richiedere che si arrivi in tempi brevi alla realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno che alleggerisca il traffico sulla rete viaria tra i Comuni di Signa e Lastra a Signa, migliorando la vivibilità dei territori e l’efficienza delle aziende.

“Un’opera la cui storia ricorda molto da vicino quello del nuovo aeroporto di Firenze per cui le imprese sono scese in piazza. Bene, anche per questa infrastruttura le imprese potrebbero essere pronte a fare altrettanto. Si tratta di un nuovo ponte a servizio non solo dei due Comuni, ma di tutta la Città Metropolitana, visto che costituisce un importante collegamento fra la FiPiLi e la zona a Ovest di Firenze con la Piana e Prato.

La progettazione regionale sta andando avanti, ma per CNA troppo lentamente.

“L’area è ad alta densità di imprese che hanno necessità di una rete stradale degna del XXI secolo, dunque veloce, scorrevole e non impattante sulla vivibilità, mente ad oggi, quotidianamente, ben 25.000 veicoli passano sull’attuale e unico ponte tra Signa e Lastra. Sono lieto che alla manifestazione abbiano aderito i Comuni di Lastra a Signa e Signa e che abbia partecipato anche il Sindaco di Scandicci che in Città Metropolitana ha la delega alla viabilità, ma occorre un pressing maggiore. Certamente da Firenze che pure trarrà beneficio dalla nuova infrastruttura. Perlomeno un impegno paragonabile a quello posto nell’individuare soluzioni per i collegamenti stradali verso un nuovo stadio della Fiorentina ancora in cerca di una sede definitiva” conclude Balducci.

CNA esprime il proprio cordoglio ai familiari dell’uomo morto nel corso della manifestazione (al link la notizia).

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

