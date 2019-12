RiseUp4Rojava, Firenze si mobilita per la causa curda

"Dopo la bella e importante manifestazione di ieri pomeriggio, anche oggi eravamo in piazza al fianco dei movimenti e di quelle realtà che tengono alta l’attenzione sulla causa curda. La guerra di Erdogan non è finita, anche se la politica a larga maggioranza pare volerla rimuovere. La città di Lorenzo Orsetti non può non vedere e dimenticare, deve stare con la sua famiglia nella battaglia per la difesa del Rojava. La resistenza democratica e progressista ha bisogno del sostegno internazionale. Siamo orgogliosi di essere dalla parte giusta di questa battaglia, mentre Eddi, Jacopo e Paolo sono processati in questi giorni per aver scelto di andare a combattere l’Isis. #RiseUp4Rojava è una giornata di mobilitazione internazionale a cui anche Firenze ha risposto!"