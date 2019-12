Savino Del Bene, ecco Caserta: al via un 'poker' di fuoco

La Savino Del Bene Scandicci, dopo la vittoria in quel del PalaBarton di Perugia cerca di bissare i tre punti contro l’altra neopromossa Golden Tulip Volalto 2.0 del Presidente Turco.

Domani alle 17.00, il Palazzetto dello Sport di Scandicci sarà teatro di una sfida importante per entrambi i club.

La squadra di Coach Marco Mencarelli ha bisogno di ulteriori tre punti per salire ancora in classifica e ben piazzarsi per i quarti di Coppa Italia mentre la formazione di Cuccarini, deve uscire dalla zona rossa in fondo alla graduatoria e farà di tutto per impensierire Malinov e compagne.

Non è una sfida certo scontata in quanto, le campane alla prima partecipazione in A1, sono riuscite a fermare le Campionesse del Mondo di Conegliano mandandole al tie break.

EX E PRECEDENTI: Sono tre due le ex del Match. Aurea Cruz, schiacciatrice, è stata alla Savino Del Bene Scandicci nella stagione 2016-17 mentre Ilaria Garzaro è stata una centrale scandiccese nella stagione 2014-2015. Parentesi da ex, ma nel Sand Volley per il libero Alessia Ghilardi che, nell’estate 2018 ha vinto con Scandicci sulla Sabbia una Coppa Italia. L'ex invece in panchina è Marco Bracci, a Caserta nell'ultima stagione in A2 per le campane e, adesso, viceallenatore a Scandicci. Non ci sono mai stati confronti ufficiali tra le due società.

LE PAROLE DI COACH MENCARELLI: “Si, siamo davanti ad un poker di fuoco. Sono tutte partite molto ravvicinate che, oltre alla pericolosità delle singole squadre, lasciano poco spazio d’allenamento. Ci apprestiamo iniziare questa scaletta con Caserta. E’ vero sono saliti quest’anno, è una matricola, ma l’esperienza si misura sull’esperienza dei singoli giocatori ed hanno tante atlete che hanno fatto la Serie A per tanto tempo. E proprio queste, con un curriculum di tutto prestigio, possono dare fastidio a qualsiasi squadra del nostro campionato”.

LE AVVERSARIE: Coach Cuccarini potrebbe scegliere l’ex Bisonte Bechis opposta a Simon, Alhassan-Garzaro al centro mentre la coppia Cruz-Gray agirà in banda con Ghilardi come libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sitowww.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

