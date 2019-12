Teatro di Nascosto Volterra: i ringraziamenti dopo il Festival Internazionale

Sono venute 23 persone dal Kurdistan, Iraq, Palestina, Siria, Yemen e poi altri e ancora altri da Inghilterra, Olanda, Belgio, Germania.

Un’ondata di vita, racconti, incontri, spettacolo, film e musica... I primi due giorni dedicati alle scuole superiori di Volterra e Pomarance, e poi via con un programma fitto, la mattina con film e conferenze nel Cinema Centrale e il pomeriggio nella bellissima Sala del Consiglio del Comune di Volterra.

Per alcuni Palestinesi è stata la prima volta che sono riusciti a venire in Europa, o la prima volta che vedevano il mare, per loro proibito dallo Stato israeliano; per gli Iracheni è stato un momento di pace, lontani dalla loro situazione di rivoluzione, dove da mesi sono in corso dimostrazioni continue di massa con dimostranti senza armi che vengono attaccati, sparati, e fino ad ora una grande quantità di morti: in due mesi 500 e migliaia di feriti...

E poi tutti qui a Volterra, ognuno con la sua storia, di un paese in conflitto, occupato... Momenti di festa, di dolore, condivisione, prima tra di noi e poi con il pubblico...

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato una mano, ognuno a modo suo.

E' stata importante la collaborazione con Tra i Binari di San Miniato, Francesco Mugnari e Marina Capezzone in speciale...

Ringraziamo il sindaco Giacomo Santi, l'assessore alla cultura Dario Danti, la giunta e il Consiglio del comune di Volterra, la Cassa di Risparmio di Volterra, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Il Vescovo Alberto Silvani, la Foresteria, in speciale Nicola Cicchetti, Villa Otium, Carte Blanche, Fastlink Kurdistan Iracheno, American Corner Sulaimanya, Jordan Valley Solidarity, Luisa Morgantini, Anna Laviosa, Sietske de Vries, Stijn Postema, Panificio Rosetti, Bar il Teatro, Mesopotamia Doner Kebap, Maria Mascagni e Luciano Giustarini, Valeria Bertini, Chiara Pecorini, Ali Kareem, Paola Stellato, Lorella Bertuzzi, Amber Gering, Circolo Arci Progresso Firenze, l'Osteria dei Poeti, Laura Silvia Battaglia, Taha Aljalal, Nara Pistolesi, La Caritas di Volterra, tutti sponsor privati che saranno tra i nostri amici sul nostro sito e altri ancora: Circolo Arci San Giusto, Santa Chiara, le scuole superiori di Volterra, l'Accademia della Musica, Luca Maffa, Cinema Centrale, Consorzio turistico, La Spalletta, l'Albergo Diffuso.

Speriamo di non aver dimenticato nessuno.

Teatro di Nascosto Volterra

