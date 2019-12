Un tango barocco per voce e fisarmonica in scena a Bientina

Musica in scena a Bientina (Pisa) per la rassegna “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Domenica 15 dicembre 2019 alle 18,00 al Teatro delle Sfide, in Via XX Settembre, è in programma il concerto dal titolo “Tango barocco”. Di e con Maria Salvini (soprano) e Massimo Signorini (fisarmonica). All'interno di ‘Musica universatile’, una delle cinque sezioni del programma delle Sfide che comprende le grandi magie della musica tradizionale e le rilancia con un’energia attuale.

È certamente inusuale la combinazione di una fisarmonica e di un soprano. Inusuale soprattutto quando la prima, cui spesso si abbinano ricordi popolari e persino malinconicamente retorici, si presenta come chiara sostituzione del pianoforte o del cembalo. E non solo, i due artisti hanno voluto spingersi ancora un poco più in là, affrontando anche le incognite affascinanti di un repertorio meraviglioso e non comune.

Ragion per cui questo concerto è la dimostrazione vivente del fatto che quella di sottrarre la fisarmonica a un destino fatto solo di sagre e ballo liscio non era una stramberia di Salvatore di Gesualdo, gran pioniere di questa nobilitazione, ma un’intuizione corretta. In scena due talentuosi musicisti, Maria Salvini è tra i migliori soprani venuti alla ribalta negli ultimi anni; Massimo Signorini maneggia la fisarmonica con grinta e con l’abilità di un virtuoso.

Per informazioni: 328 0625881 - 320 3667354 – info@guasconeteatro.it - www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it. Prezzo biglietti 10,00€ intero - 8,00€ ridotto.

L’appuntamento è nel programma di “Teatro Liquido” che è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da novembre 2019 a maggio 2020 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Fiona May, Dario Ballantini, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Stefano Santomauro, Gaia Nanni, Paolo Hendel e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte d’Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

Da segnalare gli immancabili appuntamenti per il 31 dicembre che sono delle vere e proprie feste teatrali a cura di Guascone Teatro. Non mancheranno le consuete cene, i pranzi, sconti e agevolazioni nei ristoranti e tante inaspettate sorprese.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

Fonte: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI TEATRO GUASCONE

