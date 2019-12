Viabilità, manutenzione delle porte telematiche in centro

C'è anche la manutenzione di alcune porte telematiche in centro storico tra i principali cantieri stradali al via la prossima settimana a Firenze.

Ecco il dettaglio dei lavori:

Via della Mattonaia: dal 16 al 19 dicembre ci saranno lavori di manutenzione alla porta telematica. I lavori saranno notturni dalle 21 alle 6 nel tratto dall'intersezione con viale Gramsci nella corsia preferenziale, con divieto di transito e sosta.

Via dei Bardi: per manutenzione porta telematica lavori notturni (21-6) dal 16 al 19 dicembre all'altezza del civico 48 con restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico alternato e revoca della ztl.

Via Aretina: per lavori Publiacqua di rifacimento del manto stradale dal 16 al 17 dicembre ci sarà un restringimento di carreggiata dall'intersezione tra via Giolitti all'intersezione con via Bonomi, con conseguente divieto di sosta e l'istituzione del transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Via degli Abeti: il 16 dicembre dalle 7 alle 19 ci saranno lavori edili con strada interrotta all'incrocio con via dei Pini e senso unico in via dei Pini.

Borgo Santa Croce-via Magliabechi: lavori edili dal 16 al 18 dicembre dalle 9 alle 18. Saranno istituiti i divieti di transito in Borgo Santa Croce nel tratto Benci-Magliabechi e in via Magliabechi nel tratto Borgo Santa Croce-Corso Tintori.

Via dei Coverelli: dal 16 al 17 dicembre in orario 9-18.30 strada chiusa nel tratto Via dei Santo Spirito-via del presto di San Martino.

Via dei Bassi: lavori per nuovo allaccio idrico dal 16 al 20 dicembre, con strada chiusa nel tratto Saletto-via Divisione Garibaldi.

Via Civitali: previsti lavori di manutenzione del verde dal 16 al 17 dicembre. Ci sarà la strada interrotta nella corsia lato fabbricati con divieto di transito.

Via dei Barbadori-via dello Sprone-via dei Belfredelli-via dei Ramaglianti: a causa del posizionamento di un autocarro con gru per sollevamento di materiale edile il 16 dicembre dalle 7 alle 18 saranno presi alcuni provvedimenti. In via dello Sprone nel tratto Guicciardini-Belfredelli sarà istituito il senso unico; via dei Barbadori e via Ramaglianti saranno interrotte all'altezza del cantiere; e in via dei Belfredelli sarà istituito il divieto di sosta.

Piazzetta Valdambra-via Valdichiana: lavori di verifica e manutenzione facciate, con cantiere in due fasi. Si parte in piazzetta Valdambra con restringimento di carreggiata dal 18 al 19 dicembre in orario 8-18 all'intersezione con via di Novoli; si prosegue dal 19 al 21 dicembre in via Valdichiana con divieto di transito tra i civici 7 e 31.

Via Vittorio Emanuele II-Via Corridoni: lavori di riparazione di chiusi e pozzetti ammalorati in due fasi. Si inizia dal 16 al 17 dicembre in orario notturno in via Vittorio Emanuele II con restringimenti di carreggiata all'altezza di piazza Dalmazia e all'incrocio con via Maestri del lavoro e divieto di transito nel tratto Alderotti-Celso; dal 18 al 19 dicembre, sempre in orario notturno, divieto di transito in via Corridoni tra Dalmazia e Bini e in piazza Dalmazia all'incrocio con via Corridoni.

Via Pietrapiana: per lavori edili dal 18 al 19 dicembre (orario 8-17), sarà istituito il senso unico nella direttrice piazza dei Ciompi-Borgo Allegri in direzione via dell'Agnolo e via Pietrapiana sarà chiusa da piazza Sant'Ambrogio e Ciompi.

