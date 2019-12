A11 Firenze-Pisa Nord, chiuso allacciamento con A1 Milano-Napoli

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 dicembre, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'installazione programmata delle barriere antirumore, intervento previsto per legge (n. 447/95), sarà chiusa l'uscita della stazione di Fabro, per chi proviene da Firenze, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 dicembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Chiusi Chianciano.

In alternativa, chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma, potrà proseguire in direzione di Firenze, utilizzare la rotatoria di Peretola e rientrare sulla A11, fino alla stazione di Firenze nord, sulla A1 Milano-Napoli, per proseguire verso Roma.

Fonte: Autostrade Spa

