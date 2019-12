Abc Solettificio Manetti batte la Synergy 86-64

Una gara rimasta in bilico giusto il tempo del primo quarto, poi l’Abc Solettificio Manetti ha fatto valere campo, esperienza, talento, carattere, autorità: 86-64 il finale, e anche la Synergy costretta ad arrendersi al PalaBetti. Match praticamente sempre amministrato, con un parziale di 28-18 nel secondo quarto (15-0 nei primi tre giri di lancette) che ha pesantemente indirizzato la sfida nonostante i tentativi ospiti di rimettere tutto in discussione a cavallo tra la seconda e la terza frazione. Tentativi che i ragazzi di Paolo Betti hanno immediatamente arginato, permettendo alla formazione di Franceschini di tornare al massimo a -5 per poi rispedirla fino a -27. E a quel punto è bastato amministrare.

Una prova di carattere importante e necessaria dopo la sconfitta di Agliana. Il miglior regalo di Natale che l’Abc poteva fare a tutti i propri tifosi.

Quintetti.

Abc: Belli, Terrosi, Scali, Pucci, Cantini

Synergy: Bartolozzi, Ceccherini, Brandini, Pelucchini C., Jovic

Avvio di gara sul botta e risposta, poi sono Pucci, Belli e Delli Carri, con tre triple consecutive, che a metà frazione cercano di dare il via all’allungo castellano (17-12), ma ci pensa Ceccherini a tenere in scia la Synergy (17-15). La zona neroarancio chiude l’area, ma Lazzeri non si perita dall’arco e infila il nuovo +4 (23-19). Si va al primo riposo sul 23-22.

Break gialloblu in apertura della seconda frazione: 15-0 e +16 dopo tre giri di lancette (38-22). Jovic rompe il digiuno infilando il primo canestro ospite dopo quattro minuti, ma l’Abc continua a spingere sull’acceleratore e Verdani infila il +20 al 15′ (46-26). La zona aretina costringe l’Abc a tiri forzati dalla lunga distanza, così gli ospiti, guidati da Pelucchini e Brandini, piazzano il contro break: 2-12 e vantaggio gialloblu dimezzato (48-38). Il 2+1 di Pucci riapre le ostilità castellane e si va al riposo lungo sul 51-40.

Al rientro in campo la Synergy ci crede e prova a rimettere tutto in discussione: 54-49 a firma Pelucchini. Belli da una boccata d’ossigeno ai gialloblu (56-49), che nella seconda parte della frazione scappano di nuovo con Delli Carri in contropiede e Terrosi dalla lunga distanza: 65-52 al 28′. Cantini recupera e va a segno, poi Verdiani, Terrosi dalla lunetta e nuovo +20. Si va all’ultimo riposo sul 73-52.

Con la gara ormai incanalata nell’ultimo quarto i gialloblu devono soltanto amministrare e arrivano a toccare anche il +27 (83-56). Finisce 86-64 e l’Abc dà appuntamento ai propri tifosi al 12 gennaio, chiudendo il 2019 con il PalaBetti ancora inespugnato.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SENERGY BASKET 86-64

Parziali: 23-22, 51-40 (28-18), 73-52 (22-12), 86-64 (13-12)

Abc Solettificio Manetti: Pucci 12, Terrosi 9, Scali 12, Cantini 4, Belli 11, Lazzeri 3, Zani 6, Iserani, Talluri, Daly 5, Verdiani 10, Delli Carri 14. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Synergy Basket: Bartolozzi 7, Pelucchini C. 9, Jovic 19, Brandini 13, Ceccherini 6, Marchionni, Corsi, Resti T. ne, Resti S., Pelucchini M. 6, Innocenti 4, Prosperi. All. Franceschini.

Arbitri: Biancalana di San Giuliano Terme, Puocci di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

