Calcio Uisp Empoli Valdelsa, boom delle gare in notturna

Quasi raddoppiato il dato delle gare disputate il lunedì sera. Il responsabile SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa, Roberto Cellai: "E' sempre più difficile far fronte alle richieste delle società e garantire la copertura arbitrale delle gare in notturna".

Termina il girone d'andata dei campionati amatoriali di calcio a 11 e, all'interno del Comitato Uisp Empoli Valdelsa, è tempo di un primo bilancio stagionale. Uno dei dati che salta maggiormente agli occhi è il vero e proprio boom delle gare programmate in notturna. All'inizio della stagione 2016-2017 la SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa introdusse la possibilità per le società di programmare le gare in orario serale, nella forma degli anticipi del venerdì e dei posticipi del lunedì, in alternativa ai canonici orari del sabato pomeriggio e della domenica mattina.

Da allora, un numero sempre più elevato di squadre amatoriali ha optato per avvalersi della possibilità di disputare le gare in notturna, determinando in tal modo notevoli difficoltà di carattere organizzativo per il comitato di Via XI Febbraio.

"L'aumento esponenziale di anticipi e posticipi serali comporta la necessità di ricorrere in modo sempre più massiccio alla terna arbitrale, per cui diventa sempre più difficile far fronte alle numerose richieste delle società, garantendo l'adeguata copertura arbitrale delle partite in notturna – dice Roberto Cellai, responsabile SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa – particolari difficoltà emergono per le gare programmate il lunedì sera, che stanno ormai crescendo in maniera spropositata".

Nel corso della stagione 2018-19 furono 126 le gare disputate in notturna nel girone d'andata, di cui 62 gli anticipi del venerdì e 64 i posticipi del lunedì. Al giro di boa della stagione in scorso, i numeri sono incredibilmente lievitati. Alla vigilia della sosta per le festività natalizie, sono 60 le gare del venerdì, sostanzialmente le stesse di un anno fa, ma sono addirittura 106 quelle disputate il lunedì sera, per un totale di 166.

"Di questo passo – continua Roberto Cellai – sarà sempre più difficile garantire la copertura arbitrale e individuare gli impianti disponibili, in particolare per le gare del lunedì. Spesso abbiamo dovuto ricorrere a terne arbitrali provenienti da altri comitati Uisp, perché il numero dei nostri arbitri non è più sufficiente a fronteggiare le richieste delle società sportive. Non possiamo impedire alle squadre di scegliere liberamente di disputare le gare in notturna, ma occorre sottolineare che, laddove non fossimo più in grado di disporre degli arbitri necessari, sarà giocoforza inevitabile andare alla ricerca di un maggiore equilibrio nella ripartizione delle gare tra venerdì e lunedì, anche attraverso il rifiuto di programmare gare prive di copertura arbitrale".

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa

