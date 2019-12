Controlli in Oltrarno e San Niccolò per la movida sicura

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri di Firenze hanno posto in essere un articolato servizio di controllo del territorio nell’ambito del Quartiere Oltrarno (San Frediano, Piazza Santo Spirito) e San Niccolò, in concomitanza con la movida, particolarmente intensa in quell’area nei fine settimana. Nell’ambito delle attività antidroga, 2 giovani sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in quanto trovati in possesso di droga che, per le modalità della detenzione, è apparsa essere destinato allo spaccio. Sono state inoltre segnalate 5 persone al Prefetto per uso personale di sostanza stupefacente.

Nel settore del controllo alla circolazione stradale, 4 persone sono state denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché sorprese alla guida con tasso alcoolemico superiore al limite consentito per legge (superiore 0,8 g/l). Due uomini sono stati sorpresi alla fermata del bus ad infastidire le persone ivi presenti, e pertanto sanzionati amministrativamente ex art. 9 D.L. 14/17 (Decreto Minniti), con notifica dell’ordine di allontanamento da quei luoghi. Sono state inoltre elevate complessivamente 6 sanzioni al Codice della Strada, di cui 1 per guida senza assicurazione, per un ammontare complessivo di circa 800 Euro.

