Furto alla filiale del Banco Fiorentino di Malmantile

Nel corso della notte ignoti malfattori hanno forzato la porta ingresso del Banco Fiorentino, filiale di Malmantile, Lastra a Signa via Vecchia Pisana 235. Entrati all'interno, forse perché sorpresi dal sistema di allarme entrato in funzione e dall'arrivo delle forze dell'ordine prontamente giunte sul posto, asportavano una roller machine, posta sotto una scrivania degli impiegati, e si allontanavano rapidamente. Il direttore della filiale riferiva che il valore custodito all'interno della cassetta ammontava a circa 10.000 euro e che erano assicurati contro tali eventi. Indagini in corso finalizzate all'individuazione di tracce o elementi utili all'identificazione degli autori. Procede la Stazione Carabinieri di Lastra a Signa unitamente al Nucleo Operativo della Compagnia di Signa.

