Incendio Castelmartini circoscritto, pompieri ancora in azione

Circoscritto, ma ancora, in corso l'incendio divampato ieri sera in un capannone industriale adibito alla filatura a Larciano (qui la notizia), in Località Castelmartini sulla via Francesca. I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, supportati anche da uomini e mezzi dei Comandi di Lucca, Prato e Firenze, stanno intervenendo da ieri sera sul posto.

A seguito dell'incendio buona parte della copertura è crollata. Al momento l'incendio rimangono sul posto 6 mezzi e 12 unità dei vigili del fuoco. Le cause dell'evento sono in corso di accertamento.

