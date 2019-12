Lupi Estintori Pontedera imbattibili in casa

Altra vittoria in casa per i Lupi Estintori Pontedera che, ad oggi, rimangono imbattuti all'interno del proprio palazzetto. Quattro gare in casa quattro vittorie, l’ultima, quella di sabato 14 dicembre contro Jobitalia Città di Castello per 3 a 1. Fin dal primo minuto è sceso in campo il secondo palleggiatore Alessio Puccetti, che ha sostituito degnamente il titolare Tommaso Lazzeroni, che doveva scontare una giornata di squalifica rimediata nella precedente gara. La partita è iniziata bene per la formazione di Coach Sansonetti, anche se gli avversari non hanno mai mollato, infatti nel primo set, come del resto in tutti gli altri, non ci sono mai stati troppi punti di distacco tra le due compagini. Nel secondo parziale, complice qualche errore di troppo da parte della squadra di casa, Jobitalia Città di Castello ha avuto la meglio chiudendo il set sul punteggio di 20-25. Nel terzo e quarto parziale i Lupi Estintori Pontedera hanno preso in mano le redini dell’incontro, dimostrando di essere un gruppo unito e bel amalgamato che sa farsi forza nei momenti di difficoltà, facendo capire agli avversarti che ancora, nel proprio palazzetto, nessuno è riuscito a vincere contro di loro. Il risultato finale è una bella vittoria per 3 a 1 (25-22; 20-25; 25-20; 25-22). Ora, i Lupi Estintori Pontedera dovranno già pensare alla prossima gara, una partita molto difficile contro un’altra squadra toscana, l’Arno Volley 1967 PI, terza in classifica e reduce da una sconfitta in casa della capolista. La gara si giocherà sabato 21 dicembre alle 17.30 a Castelfranco di Sotto.

Lupi Estintori Pontedera 3

Jobitalia Città di Castello 1

Parziali 25-22; 20-25; 25-20; 25-22

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti ,Lusori,Coletti ,Taliani, Pantani , Grassini, Fruet, Lumini,Hendriks ,Tamburo , Puccetti, Grassini .

All. Sansonetti – Benvenuti

Jobitalia Città di Castello: Giglio, Cipriani, Cherubini, Zangarelli, Franceschini, Marino, Cioffi, Cesari, Marini, Zampetti, Pitocchi, Celestini, Montacci, Camilletti.

All. Bartolini

Fonte: Era Volleyball Project -

