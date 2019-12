Il Natale delle donne a San Donato

'Un Natale per la DONNA', un evento unico e straordinario, ideato, realizzato e diretto da Francesca Francalanci, cantante e direttrice artistica di FFCF Academy, che porterà in scena 57 persone, molte delle quali non si sono mai esibite prima davanti ad un pubblico. Lo spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Piazza San Donato, si terrà il 22 dicembre alle ore 18.00, in Piazza Ugo di Toscana, Novoli. Un grande concerto per salutare l’avvento del Natale ma anche del solstizio d’inverno, che quest’anno cade proprio in quel giorno. La performance, fa parte di una rassegna musicale e canora nel quartiere di Novoli, un Concerto speciale per San Donato davanti ad una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio offerto a grandi e piccini.

A rendere ancora più ricco l’evento, la presenza, come ospiti, delle associazioni Colombia Es ed Aretuza Tango che presenteranno al pubblico un repertorio di danze colombiane e di tango argentino, in rappresentanza delle minoranze etniche presenti nel quartiere 5. Si vedranno mamme e figli, figlie e papà esibirsi insieme cantando, ballando e lanciando un messaggio di gioia e di amore alle famiglie presenti.

Saranno soprattutto le donne ad esibirsi tra gli artisti che saliranno sul palcoscenico della piazza, tra le quali le allieve della scuola di canto di FFCF Academy e Associazione Piazza San Donato, che canteranno e balleranno musiche pop, musical ed opera lirica, portando la cultura in piazza.

“Con questo nostro impegno vorremmo insegnare a tutti a cantare e fare musica, perché la musica ha effetti miracolosi sulla vita delle persone” dichiara la direttrice artistica della FFCF Academy”. Alla manifestazione sarà presente il Sindaco Dario Nardella, che condivide con Francesca Francalanci anni di studio al Conservatorio Cherubini di Firenze, e un’immensa passione per la musica di qualità

Fonte: Ufficio Stampa

