I ragazzi di Cerbaiola restaurano il vecchio presepe

Il presepe della Cerbaiola ha una lunga storia: esiste da molti anni; era stato fatto dagli ex-volontari del centro diurno di Cerbaiola. Dopo la scomparsa del presidente della vecchia associazione è stato per molti anni chiuso e si era ammalorato.

L'associazione “iragazzidicerbaiola” l’ha ristrutturato; molte le cose erano da fare, ma con grande forza d’animo gli è stato donato nuovo splendore.

"Volevamo coinvolgere nel clima natalizio i nostri ragazzi disabili, per farli sentire utili e dare ai loro compaesani un segno di amicizia. Con grande amore gli abbiamo voluto regalare un Natale ricco di gioie."

Il richiamo alla cittadinanza per visitare il presepe è un motivo in più per sconfiggere l’emarginazione frutto dell’indifferenza di chi crede di avere di più, sostenere l’integrazione sociale dei disabili dando loro visibilità, significando il nostro valore intrinseco, (io valgo perché sorrido).

Nella chiesetta ci sono molte rappresentazioni figurative: dal paesaggio ricco di luoghi, dalla grotta del bambino Gesù, dalla cascata dell’acqua che sgorga da una montagna, dai pastori che con le loro pecorelle e dagli artigiani che, lavorando per le strade, s’incamminano verso la grotta del bambino Gesù; da lontano figurano i re Magi che volti verso il bambinello a portare i loro doni. Tutto questo illuminato da luci meravigliose che proiettate sul paesaggio e mosaici antichi rendono la chiesetta più maestosa del solito.

L’inaugurazione del presepe avverrà il 20.12.2019 dalle ore 10.00 alle 12.00 in occasione della presentazione della “sala multisensoriale” donata dalla nostra associazione al centro diurno disabili di cerbaiola.

Fonte: Iragazzidicerbaiola

Tutte le notizie di Empoli