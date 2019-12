Rapporto Inail e sicurezza sul lavoro in Toscana

“In Toscana gli infortuni sul lavoro calano ma ancora non basta. Si stanno facendo molte cose per migliorare la sicurezza sul lavoro ma bisogna fare ancora di più: va rafforzata e diffusa una cultura della sicurezza, della formazione , della prevenzione attraverso la contrattazione preventiva che garantisca qualità del lavoro. Occorre proseguire nella direzione intrapresa con la Regione, con la massima integrazione tra le sue direzioni, i soggetti istituzionali e le parti sociali: il Piano operativo, che parte dall’analisi dei dati e da una selezione ragionata delle priorità d’intervento, è una risposta positiva, e in corso d’opera cercheremo ove possibile anche di migliorarlo”; sono le parole di Gessica Beneforti (segreteria di Cgil Toscana) a margine del convegno tenutosi oggi a Firenze per presentare il rapporto annuale 2019 dell'Inail, e il Piano operativo 2020 per la sicurezza del lavoro predisposto dalla Regione. “Parallelamente - ha aggiunto Beneforti -, vanno portate avanti le vertenze di livello nazionale per adeguare le risorse per aumentare gli organici all’Ispettorato del lavoro, all’Inps, alla Medicina del lavoro, con l’obiettivo di accrescere prevenzione e controlli, altrimenti è davvero dura. Anche il governo e la politica nazionale facciano la loro parte”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

