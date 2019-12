Ricettazione e possesso di coltelli, denunciato 20enne

Una ragazza è stata derubata del telefono cellulare la scorsa notte a Firenze. La vittima del furto ha raggiunto una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Firenze che stava controllando la zona di Piazza Stazione, per denunciare il furto del proprio telefono cellulare da parte di un soggetto e che lo aveva poco prima visto allontanarsi con altri verso l’attigua Piazza Unità d’Italia.

Sulla base degli elementi raccolti i carabinieri hanno individuato un soggetto a cui hanno chiesto i documenti per l’identificazione; essendone sprovvisto, prima di accompagnarlo in caserma per le necessarie verifiche, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione.

Nello zaino in suo possesso sono stati trovati un telefono cellulare e 2 coltelli, di cui uno a serramanico. Durante queste fasi l’uomo si è mostrato insofferente al controllo iniziando ad urlare e a opporre resistenza nei confronti dei carabinieri, attirando sul posto diversi connazionali che bivaccavano in quella piazza e che si sono dileguati a seguito dell’arrivo sul posto di altre due pattuglie del Nucleo Radiomobile ed una volante della Polizia di Stato, che congiuntamente sono riuscite ad allontanare le persone, consentendo alla prima pattuglia di operare in sicurezza.

Dalle successive verifiche si è appurato che il soggetto è un 20enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale (già destinatario di ordine di espulsione dal territorio nazionale, che non è stato possibile eseguire per pendenza di un ricorso sul suo status di rifugiato) e già gravato da numerosi precedenti. Tuttavia è emerso che il telefono cellulare non era stato rubato, bensì ceduto volontariamente dalla donna che aveva commissionato l'acquisto di sostanza stupefacente ad un altro ragazzo al quale aveva lasciato il telefono quale pegno, che sarebbe stato restituito alla consegna della somma di denaro concordata.

