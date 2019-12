Sardine, in 2mila a Grosseto

'La Maremma non si lega' è lo slogan intonato da oltre duemila le persone, tra cui molti giovani, che hanno partecipato alla manifestazione delle Sardine in piazza San Francesco a Grosseto.

Senza bandiere ma con la musica di Gaber e De André in sottofondo, le Sardine grossetane chiuso la manifestazione intonando tutti Bella Ciao.

"Non era per nulla scontato riempire questa piazza - ha detto Emilio Celata, uno dei responsabili del movimento locale - Avete risposto al nostro appello. Perché noi siamo quelli che dicono no alla Marcia su Roma, a chi inneggia Hitler, a chi minaccia Liliana Segre. A chi sposa l'ignoranza invece che la conoscenza. Contro chi è fascista e dunque razzista. Le Sardine grossetane - ha proseguito Celata - ci sono. E questo è solo l'inizio".

Tutte le notizie di Grosseto