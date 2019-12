Una Scotti decimata sfiora l'impresa

71-67

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA

Allievi C. ne, Villa 9, Rulli 16, Balossi, Baldelli 8, Spinelli 3, Frost 5, Allievi V., Pavel 13, Davis 17. All. Seletti

USE SCOTTI ROSA

Stepanova 7, Morris 5, Ruffini, Madonna ne, Trimboli 24, Franaclanci ne, Malquori ne, Ramò 6, Narviciute 6, Bastianoni ne, Mathias 19. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

Arbitri: Radaelli di Rho, Capurro di Reggio Calabria e Mottola di Taranto

Parziali: 22-13 (22-13), 32-30 (10-17), 49-49 (17-19), 71-67 (22-18)

Ci va solo vicino, l'Use Scotti Rosa. Lo scontro salvezza sul campo di Costa Masnaga finisce per 71-67 ma è tanto l'amaro in bocca che resta dopo la gara. Le biancorosse, infatti, sfiorano la vittoria nonostante una situazione fisica davvero difficile. Con Madonna per la quale la stagione è ormai finita, infatti, coach Alessio Cioni deve lasciare a casa anche Laura Manetti, a letto con la febbre alta e le limitazioni sono quindi ridotte all'osso. Logico che alla fine, nonostante la splendida prova individuale di Trimboli e Mathias, il fiato sia corto e manchi la lucidità per portare a casa la vittoria.

La squadra di Seletti parte subito forte e va avanti 22-13 con Pavel e Davis in evidenza. L'Use Rosa, riprende la partita nella seconda frazione e sui punti di Trimboli e Ramò va al riposo sotto solo di due punti: 32-30. L'equilibrio rimane sino al finale di gara, con la Scotti che lotta su ogni pallone. Il punteggio è ad elastico fino in fondo e, quando arriva il più 3 con un gioco da tre punti di Mathias e un libero di Trimboli, la vittoria sembra ormai a portata di mano. Baldelli e Davis firmano il controsorpasso e, nell'emozionante finale sul punteggio di 69-67, Stepanova e Mathias non riescono ad agganciare le rivali che vanno a vincere per 71-67.

E sabato al Pala Sammontana arriva Ragusa.

