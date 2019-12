Senza patente da 9 anni, fermato pregiudicato

Sin dal mese di ottobre si sono intensificate le attività della Polizia Municipale per la sicurezza della circolazione stradale e il controllo del territorio, in particolare delle zone collinari, in ottemperanza alle linee guida diramate dall’Amministrazione Comunale.

In questo periodo il personale agli ordini del Comandante Barsuglia ha effettuato 13 servizi specifici con l’utilizzo di Targa System e Telelaser, contestando 946 verbali per il mancato rispetto dei limiti di velocità, 47 per omessa revisione e 14 per mancata copertura assicurativa. Queste attività sono di particolare importanza perché permettono di individuare soggetti che circolano perpetrando gravi violazioni al Codice della Strada e mettendo a rischio la sicurezza di tutti.

In particolare, durante una di queste attività di controllo, è stato fermato un pregiudicato con gravi precedenti penali che circolava senza patente da nove anni, oltre che senza copertura assicurativa e revisione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al pregiudicato sono state contestate sanzioni per un totale di 1.200,00 euro.

In questo periodo che precede le festività natalizie, il personale del Comando sta effettuando parallelamente una più intensa attività di controllo nelle zone collinari, garantendo una vigilanza più capillare al servizio dei cittadini al fine di prevenire attività criminose a danno dei soggetti più deboli (in particolare gli anziani), controllando veicoli sospetti.

“Complimentandomi con il personale per la professionalità con il quale ogni giorno lavoro a servizio della cittadinanza, ricordo che la Polizia Municipale rimane a disposizione per eventuali segnalazioni e richieste di controllo, telefonando allo 0584 986700”, le parole del Comandante Barsuglia.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Camaiore