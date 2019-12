Spettacolo di pattinaggio su ghiaccio sulla pista in piazza Menconi

Sui 300 metri quadrati della pista,oggi si esibirà la Compagnia Ghiaccio Spettacolo, composta da pattinatori di alto livello, che realizzeranno suggestive coreografie di gruppo e numeri comici, adatti sia agli adulti che ai bambini.

In programma “Christmas Gala”, spettacolo dedicato alla magia del Natale: accanto alle emozioni anche con divertenti momenti comici. Nata otto anni fa, la Compagnia Ghiaccio Spettacolo (formata da Carolina Moscheni, Andrea Fabbri, Sara Delfinetti, Ilaria Stroppa, Sara Casella, Francesco Torre, Federico Uslenghi e Moreno Lafiosca nel ruolo di presentatore) ha già collaborato con i più grandi pattinatori del mondo, producendo numerosi eventi in tutta Italia e partecipando a programmi televisivi come «Notti sul Ghiaccio». Insieme regaleranno al pubblico uno spettacolo di altissimo livello, emozionante e intenso, in un connubio di eleganza, ritmo e armonia, di alto livello, dove ogni brano verrà trasformato in un quadro coreografico, con numeri di gruppo, di singolo e di coppia.

Inizio spettacolo ore 15,30, con ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato.

Questi gli orari di apertura della pista: sabato, domenica, giorni festivi e dal 23 dicembre al 6 gennaio (in concomitanza con la chiusura delle scuole) dalle ore 10.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 22.00; negli altri giorni dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Il 31 dicembre dalle 09:00 alle 19:00 e dalle 22:30 fino a dopo la mezzanotte. Biglietto di ingresso € 7,00 ogni 45 minuti; ridotto € 5,00 per bambini fino a 10 anni.

