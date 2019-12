Terremoto Mugello, riaprono le scuole a Barberino

Si conferma che Lunedì 16 Dicembre le scuole di tutto il territorio comunale, riprenderanno la normale attività. Tutti i servizi scolastici, come pre e post scuola, compresi mensa e trasporto saranno garantiti per ogni scuola di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido.

Sarà invece momentaneamente sospeso il servizio di Pedibus, che sarà riattivato al più presto.

Visti i restringimenti di carreggiata presenti in alcuni punti della viabilità interna al paese, onde evitare il congestionamento ulteriore della circolazione, si chiede ai genitori di limitare quando possibile l'utilizzo dell'auto. In caso di spostamento in automobile si raccomanda di utilizzare viabilità alternative a Via della Repubblica:

-Per raggiungere i plessi della scuola Primaria “Mazzini” in Via della Repubblica e della Scuola secondaria e dell’Infanzia “Lorenzo de’ Medici” in Via Monsignor Giuliano Agresti, si consiglia di raggiungere il parcheggio di Via del Pozzo (retro del Campo Sportivo Spartaco Banti), passando dalla circonvallazione esterna al paese Via del Lavoro/ Via Ferrari/Via di Castello o il parcheggio in Via Aldo Moro (zona "Monterisi") evitando dunque di sostare in prossimità delle scuole. Si fa presente che il parcheggio sterrato antistante il plesso “Lorenzo de’ Medici” sarà interdetto al traffico perché utilizzato dai Bus Scolastici per le manovre.

-Per raggiungere invece la scuola dell’infanzia “Don Milani” in Via Petrarca e l’Asilo Nido Comunale “Pollicino” in Via Boccaccio, si consiglia di accedere alla zona di Viale della Libertà (Zona Badia) provenendo da Piazza Cavour.

Si raccomanda poi un’ulteriore attenzione alle famiglie che fruiscono dei servizi della Scuola dell’infanzia “Serve di Maria” in Piazza Cavour, nell'evitare di congestionare l’area della Piazza, che tuttora ospita personale e mezzi addetti alla gestione dell’emergenza.

Fonte: Comune di Barberino di Mugello - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Barberino di Mugello