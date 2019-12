Tre Titoli Italiani per la Canottieri Limite alla Indoor Rowing

Tutta Italia a San Miniato per i Campionati Italiani Indoor Rowing e la Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica è al primo posto come numero di iscritti con ben 28 atleti.

Sabato il primo dei tre ori con Greta Reali che sulla distanza sprint di 500mt non ha rivali, poi il bronzo sulla distanza dei 2000mt la domenica con il rammarico di non essersi espressa al massimo perchè il suo personale fatto registrare al raduno federale era più che sufficiente per conquistare l'oro anche sulla distanza olimpica.

Antonini è Campione d'Italia per il secondo anno consecutivo nei Master C confermando la sua netta supremazia nella categoria e non è tutto perchè la Limite occupa anche il secondo gradino del podio con Alessio Barbieri che ritorna alle gare dopo un lungo stop per infortunio.