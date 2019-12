Ai piedi degli dei, calzature antiche in mostra a Palazzo Pitti

Dal 17 dicembre al 19 aprile 2020 il Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti ospita la mostra sulla calzatura a partire dal mondo classico.

Ai piedi degli dei.

Le calzature antiche e la loro fortuna nella cultura del Novecento



a cura di Lorenza Camin, Caterina Chiarelli, Fabrizio Paolucci

Palazzo Pitti, Museo della Moda e del Costume

17 dicembre 2019 - 19 aprile 2020

La storia, il ruolo sociale e la valenza simbolica della calzatura a partire dal mondo classico sino al contemporaneo sono l’argomento della mostra. Nel mondo greco, per esempio, lo status e il ceto di appartenenza di una persona si distingueva anche in base all’altezza delle suole, ai colori e alle decorazioni delle calzature che indossava. In mostra sono esposti i principali tipi di scarpe utilizzate nel periodo compreso fra il V secolo a.C. e il IV a.C, rinvenute in contesti archeologici dell'Europa del nord. Raffigurazioni su rilievi, vasi figurati e statue integreranno il nucleo archeologico, cui si affiancherà una sezione dedicata alla fortuna della calzatura antica nella cultura del Novecento, attraverso due punti di vista fra loro complementari: la moda e il cinema. Scarpe dei maggiori stilisti italiani del secolo scorso saranno esposte insieme ai modelli della più celebre manifattura italiana di calzature per il cinema, la Pompei Shoes, per alcuni dei film peplum divenuti veri e propri cult, da Cleopatra a Quo Vadis, Da Ben Hur al Gladiatore.

Fonte: Opera Laboratori Fiorentini - Ufficio Stampa