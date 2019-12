Alice Volpi podio in Francia: secondo posto a squadre per l'Italia

Esattamente 24 ore dopo il trionfo nella prova individuale, la senese Alice Volpi - che ieri aveva vinto il derby toscano in finale sulla pisana Martina Batini - torna sul podio a Saint Maur, anche se stavolta non sul gradino più alto. L'Italia della campionessa di Siena, a conclusione della tappa francese del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile, ha conquistato il secondo posto con il quartetto completato da Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo.

Le azzurre, dopo la vittoria all'esordio per 45-19 su Singapore, hanno avuto ragione ai quarti della Polonia col punteggio di 45-33, prima del successo in semifinale contro l'Ungheria per 45-28.

In finale contro la Russia, l'Italia ha iniziato bene il match per poi subire nell'ultimo parziale la rimonta delle russe capaci di piazzare la stoccata del 41-41 ad un secondo dalla fine del tempo regolamentare. Nel minuto supplementare, a piazzata la stoccata del definitivo 42-41 è stata la russa Inna Deriglazova ai danni di Elisa Di Francisca.

Grazie ai punti conquistati a Saint Maur, l'Italia di fioretto femminile è ad un passo dalla matematica certezza della qualificazione ai Giochi Olimpici Tokyo2020. Per la senese Alice Volpi e le sue compagne, dunque, il traguardo potrebbe giungere sin dalla prossima prova a squadre di Coppa del Mondo in programma a Katowice, in Polonia, dal 10 al 12 gennaio.

COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - GARA A SQUADRE - Saint Maur, 15 dicembre 2019

Finale

Russia b. ITALIA 42-41

Finale 3°-4° posto

Giappone b. Ungheria 45-32

Semifinali

Russia b. Giappone 40-21

ITALIA b. Ungheria 45-28

Quarti

Russia b. Cina 44-31

Giappone b. Usa 45-33

Ungheria b. Francia 45-38

ITALIA b. Polonia 45-33

Tabellone dei 16

ITALIA b. Singapore 45-19

Classifica (23): 1. Russia, 2. ITALIA, 3. Giappone, 4. Ungheria, 5. Francia, 6. Usa, 7. Cina, 8. Polonia

ITALIA: Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Francesca Palumbo.

Fonte: Federazione Italiana Scherma

