Animazione della Ruzzola alla RSA San Giuseppe a Pontedera

Un sabato pomeriggio davvero particolare e ricco di emozioni quello che i volontari dell'associazione La Ruzzola onlus di San Romano Montopoli hanno passato con gli ospiti della Residenza per Anziani San Giuseppe a Pontedera.

La Casa di cura, gestita dalla Cooperativa sociale Il Diamante, che ospita quaranta anziani e sei negli appartamenti per autosufficienti, ha accolto il gruppo di "elfi" in stile natalizio, che hanno animato il pomeriggio degli anziani con giochi e attività di gruppo. "Per i nostri operatori che solitamente si occupano di bambine e bambini nelle attività di doposcuola e in attività di animazione - ha detto il presidente Enrico Savini - è stato sicuramente un pomeriggio diverso ma al tempo stesso molto formativo. Questo tipo di attività e collaborazioni sono molto importanti per la nostra associazione e colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri volontari e soprattutto la RSA San Giuseppe per aver accettato la nostra collaborazione".

Fonte: La Ruzzola Associazione

