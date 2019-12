In auto con gli 'assaggi' di droga, arrestato 43enne a Empoli

Arrestato un 43enne empolese, A.B. le iniziali, nella notte appena trascorsa in via Livornese a Empoli. Su di lui pende l'accusa di spaccio di stupefacenti, anche di tipo non comune.

L'uomo è stato trovato a bordo di una utilitaria dai carabinieri del Norm alle 1.30 di notte. Nell'auto aleggiava un odore di hashish, sostanza trovata in tre involucri con minima quantità e con delle lettere sopra marchiate. I militari pensano che quelle bustine fossero 'assaggi' per valutare la qualità dello stupefacente. Quando la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 3 involucri di analoga sostanza del peso complessivo di 32 grammi, 2,5 di marijuana e 0,5 di DMT (Dimetiltriptammina), un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il DMT, sotto forma di cristalli, non comune nello smercio di droghe nelle piazze dell’Empolese Valdelsa, è un allucinogeno che può portare nei soggetti che l’assumono continuativamente a stati di psicosi.

Nella mattinata odierna A.B. sosterrà l’udienza di convalida di arresto dinanzi al Tribunale di Firenze.

Tutte le notizie di Empoli