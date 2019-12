In auto con la marijuana, denunciato 22enne a Empoli

Un 22enne empolese è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri hanno anche segnalato come assuntori un altro 22enne di Empoli e un 21enne di San Miniato.

Il controllo dei militari è avvenuto in via Sanzio in un'auto al cui interno erano presenti i tre giovani. Tutti e tre sono stati perquisiti e trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.

Il 22enne, in seguito denunciato, aveva rifornito di droga i due amici; la sua abitazione è stata perquisita e in camera da letto sono stati trovati 120 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e 190 euro, ritenuti provento dello spaccio.

