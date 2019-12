Auto ribaltata in via Fucini a Empoli dopo urto contro veicolo parcheggiato

Un'auto si è ribaltata su di un fianco in via Renato Fucini a Empoli intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 16 dicembre. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze. Il mezzo, un Fiat Doblò, è finito sul fianco destro sopra un marciapiede, di fronte alla sede del liceo artistico. Non è ancora chiara la causa dell'incidente. Alla guida era una donna, ferita lievemente ma cosciente dopo i fatti e che ha potuto spiegare i fatti. L'auto avrebbe colpito un veicolo parcheggiato sulla destra e l'impatto ha causato il ribaltamento.

