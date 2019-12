Babbo Natale passa dalla Croce d'Oro di Limite: torna il tradizionale appuntamento

Il Natale si avvicina e con lui, ovviamente, l'appuntamento fisso con il Babbo Natale della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno.

Il 24 Dicembre, infatti, come da tradizione, Babbo Natale distribuirà i suoi doni dalle 17 alle 22,30. Chiunque fosse interessato a questa iniziativa può recapitare i propri regali presso la sede della Pubblica Assistenza di Limite in via Negro, 9. Questi gli orari disponibili: il 22 dicembre dalle 15 alle 19, il 23 dicembre dalle 15 alle 22 e il 24 dicembre dalle 9 alle 13. Una bella occasione per i bambini, ma anche per gli adulti, per rivivere la magia del Natale e riscoprire la gioia di questo periodo di festa. Per maggiori informazioni contattare lo 057157532.

