Carabinieri, il vice comandante dell'Arma in Toscana: encomi per risultati investigativi

Nella mattinata odierna, il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Ilio CICERI, ha fatto visita al Comando della Legione Carabinieri “Toscana”, presso la caserma “Antonio Baldissera”, ove è stato ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Massimo MASCIULLI.

Il Generale CICERI, che ha incontrato i Comandanti Provinciali dei Carabinieri della Toscana, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, il Comandante del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”, i Comandanti dei vari reparti speciali, i componenti dell’Organismo della Rappresentanza Militare ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, ha ringraziato i militari della Legione per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze dei cittadini, invitandoli a proseguire nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità diffusa ed ha formulato ai militari e alle rispettive famiglie gli auguri per le imminenti festività natalizie.

Nella circostanza, il Generale CICERI ha consegnato ad alcuni militari gli “encomi” del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” concessi recentemente per particolari risultati investigativi conseguiti nelle

province di Livorno e Siena.

