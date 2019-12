Apre la Casa della Memoria, l'ex sede del fascio empolese diventa luogo della Resistenza

Un’opera di riqualificazione attesa da tempo, una data vissuta con emozione da tutta la comunità santamarinese. Finalmente il giorno è arrivato. La ex Casa del Fascio risorge e si trasforma in ‘Casa della Memoria’, un luogo dedicato alla Storia e alla Memoria della Resistenza, dell'Antifascismo empolese. La rinascita di un luogo che diventa spazio di incontro e aggregazione aperto a tutti i cittadini, un centro di servizi nel cuore del quartiere di Santa Maria.

Venerdì 20 dicembre 2019, alle 18.30 il taglio del nastro ufficiale, in Via Livornese, 42, a Santa Maria, alla presenza del sindaco Brenda Barnini, di Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, con l’intervento di Gabriele Nannetti, responsabile Area funzionale VI paesaggio Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia e Prato. Prevista la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine e di associazioni cittadine e territoriali.

Dalle 17.30 alle 20 di venerdì 20 dicembre 2019, su Via Livornese, dal civico 42 all’intersezione con Via Ripa, ovvero di fronte all’edificio restaurato, sarà posto il Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'allestimento delle strutture.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

