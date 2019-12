Con una grossa catena e un coltello da macellaio si sono fronteggiati a Firenze in zona Porta al Prato. Un 34enne e un 46enne, entrambi del Marocco, sono stati denunciati dai carabinieri per minacce e porto di oggetti atti a offendere. Non sono note le cause della lite.

