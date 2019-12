Cellulare in pegno per la droga, denunciato 20enne

Un 20enne è stato denunciato a Firenze per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di coltelli. Tutto è nato dalla denuncia di una giovane, che si è avvicinata ai carabinieri in piazza Stazione e ha detto di esser stata derubata del cellulare.

Dai successivi accertamenti dei militari è emerso che non era stato un vero e proprio furto, ma la giovane aveva ceduto al 20enne il cellulare come pegno per acquistare della droga.

I carabinieri hanno inseguito il giovane in piazza Unità d'Italia e lo hanno perquisito, trovando un telefono e due coltelli nello zaino. Il 20enne ha manifestato insofferenza al controllo e ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri. Per questo il giovane, di origini gambiane, è stato denunciato.

Tutte le notizie di Firenze