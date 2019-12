Concerto Gospel per un divertente Natale a Castelfiorentino

La stagione musicale 2019/2020 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino dopo "Rigoletto" e Anna Fusek con l'Orchestra della Toscana, propone mercoledì 18 dicembre alle ore 21,00 il "Concerto Gospel". Il concerto fa parte del Toscana Gospel Festival che ogni anno offre al pubblico un mix di grande musica con voci straordinarie che raccontano le vicende ed i sentimenti di un intero popolo.

Lo spettacolo vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica in cui si inseriscono elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come "Triple Man", perché è in grado di cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla più forte "Trinità". Ron è convinto che si possa divulgare la Parola di Gesù Cristo, indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone. La sua personalità è straripante, il suo umorismo è esplosivo e contagioso. I suoi studi presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell'eccellenza, sia come solista che in gruppo.

La stagione musicale proseguirà con il Concerto Allievi Scuola di Musica di Castelfiorentino (domenica 22 dicembre ore 21), con Concerto di Capodanno della Filarmonica G.Verdi (mercoledì 1 gennaio ore 17,00). Gli altri appuntamenti previsti sono "Quadri di Note" (sabato 29 febbraio ore 21) e la "Traviata" con la Filarmonica G. Verdi di Castelfiorentino (domenica 10 Maggio ore 21).

Mercoledì 18 Dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Toscana Gospel Festival in

CONCERTO GOSPEL

PREZZI

Posto unico € 15

Ridotto soci Coop € 12

Loggione € 8

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa

