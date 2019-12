Consiglio Comunale Montespertoli: bilancio di previsione nell'ordine del giorno

Per il giorno 19 Dicembre 2019, in seduta ordinaria, la Presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo comunale in Piazza del Popolo.

Nella seduta si discuterà il bilancio di previsione 2020-2022.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione verbale seduta del 26 novembre 2019;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli sulla messa in sicurezza del cimitero di Tresanti;

4. Modifiche al regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

5. Modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno;

6. Modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

7. Modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

8. Imposta Unica Comunale (IUC) - individuazione e quantificazione servizi indivisibili ed approvazione aliquote TASI;

9. Approvazione piano di revisione ordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018 ex art.20 D.lgs. n. 175/2016;

10. Permuta terreno Via Lucardese;

11. Adozione piano di recupero di iniziativa privata per il recupero a fini residenziali di un ex annesso agricolo in Loc.Tresanti – Sig. Fioravanti Roberto;

12. Programmazione incarichi di consulenza studio e ricerca - anno 2020;

13. Programmazione degli affidamenti dei servizi e forniture superiori a 40.000,00 euro per gli anni 2020-2021, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

14. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2021-2022 – Approvazione;

15. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2020;

16. Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati ai sensi dell'art. 151 - comma 1 del D.lgs 267/2000 e approvazione del Documento Unico di Programmazione comprensivo dell'integrazione con i dati di programmazione finanziaria.

La seduta è pubblica, pertanto è invitata tutta la cittadinanza.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

