Consiglio comunale San Miniato, mozioni dell'opposizione e ciclopista

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, nel Palazzo Comunale, per il 19 dicembre alle 17 per la trattazione del seguente ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 133 del 04.12.2019).

3. Risposta ad interpellanza presentata in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Centri di accoglienza – società fiduciaria”.

4. Risposta ad interpellanza presentata in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Centro storico, un salotto per tutti”.

5. Risposta ad interpellanza presentata in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Vivibilità centro storico”.

6. Ordine del giorno presentato in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Riconoscimento dello Stato di Palestina”.

7. Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari “Cambiamenti”, “Lega Salvini San Miniato” e “Forza Italia” ad oggetto: “Inadempienze denunciate dalla RSU del Comune di San Miniato.

8. Mozione presentata in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” sulla sicurezza idraulica del bacino dell'Arno.

9. Mozione presentata in data 28.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Medici di base e centro medico a Ponte a Egola”.

10. Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori eseguiti in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, a seguito evento meteorologico del 16 e 17 novembre 2019 - Intervento su rio Arnino. Regolarizzazione spesa ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

11. Sistema integrato ciclopista dell’Arno - sentiero della bonifica, ai sensi della delibera giunta regionale n. 225 del 24.03.2014. Tratto dal confine di Empoli al confine di Pontedera – lotto 1. Approvazione progetto esecutivo che costituisce variante n. 5 al piano strutturale e n. 4 al 2° regolamento urbanistico. Adozione ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 65/2014 e dell’art. 19 del d.p.r. 327/2001. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

12. Avvio del procedimento di formazione del nuovo piano strutturale intercomunale tra i comuni di San Miniato e di Fucecchio, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014. Avvio del Protocollo N.0034671/2019 del 13/12/2019 procedimento di conformazione al P.I.T. con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 21 della disciplina di piano. Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 10/2010. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

13. Variante al piano attuativo 86 - piano di recupero convenzionato Podere Montepetardo. Adozione ai sensi dell’art. 111 l.r. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

14. Bilancio di Previsione 2020-2022: Documento Unico di Programmazione – D.U.P. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

