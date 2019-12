Crédit Agricole e Franco Maria Ricci Editore dedicano un volume a Firenze

“Firenze. Oltrarno, i Banchi, il giovane Leonardo” è il nuovo volume di Franco Maria Ricci realizzato in collaborazione con Crédit Agricole Italia: una pubblicazione di prestigio che vuole celebrare la ricchezza e la storia di un territorio meraviglioso nell’anno dedicato al grande Genio di Leonardo Da Vinci.

200 pagine di meraviglia con i testi di Alvar González Palacios e Tim Parks e le fotografie di Massimo Listri.

Il libro è stato presentato alla città oggi, con un evento al Museo Bardini, alla presenza della Vicesindaca di Firenze, Cristina Giachi, dell’Assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, del Responsabile del Crédit Agricole in Italia, Giampiero Maioli, del Direttore Regionale di Crédit Agricole Italia, Massimo Cerbai, del Direttore di Franco Maria Ricci Editore, Edoardo Pepino, e degli autori del volume.

“Sono 25 le opere nate dalla collaborazione con Franco Maria Ricci editore – ha spiegato Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia. Questi libri rappresentano una vetrina spettacolare per l’Italia nel Mondo e investire in cultura è un segnale importante. Siamo un gruppo globale con un profondo rispetto per i territori. La presenza di 9 fondazioni nel nostro capitale ne è la conferma. Anche per questo intendiamo celebrare le bellezze e le eccellenze delle città e delle Regioni dove operiamo”.

Un sodalizio, quello tra Crédit Agricole e l’editore simbolo delle pubblicazioni artistiche di pregio, che ha portato alla nascita di 25 opere, ciascuna intitolata ad una città italiana. Dopo il volume presentato nel 2018 e che aveva raccontato le bellezze della Romagna dei Malatesta e scoperto angoli nascosti delle città di Rimini e Cesena, ecco ora un’altra opera dedicata ad un territorio - la Toscana – dove, a seguito dell’acquisizione della ex Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia è diventata una delle banche leader. Crédit Agricole Italia è presente in Toscana con 90 filiali, 6 poli affari dislocati su 9 province, 2 mercati banca d’impresa, 1 area large corporate, 1 mercato private e 1 mercato consulenti finanziari. Parliamo di circa 800 risorse e 3 miliardi di impieghi a finanziamento dell’economia delle famiglie e delle imprese della Regione.

La presenza di CA Italia si è fatta ancora più forte in Toscana attraverso l’acquisizione di CARISMI, che ha incrementato la quota di mercato raggiungendo il 6% di quota sportelli. Non a caso proprio in questa Regione il Gruppo Bancario ha promosso la nascita recente di un Comitato Territoriale presieduto da Marco Bassilichi, Presidente Fruendo spa e Vice Presidente di Nexi Payments spa, con il compito di accompagnare e favorire lo sviluppo economico. Sono tante quindi le iniziative che confermano il valore della prossimità e l’attenzione al territorio da parte di Crédit Agricole Italia.

L’evento di oggi, così come l’opera a cura di Franco Maria Ricci Editore, rappresenta un omaggio della Banca alla Regione culla della cultura italiana. Ne celebra l’intenso patrimonio artistico e, grazie ad essi, Crédit Agricole Italia condivide con la città di Firenze il proprio intento di valorizzare le eccellenze e i principi fondamentali di vicinanza al territorio e sostenibilità

Fonte: Ufficio Stampa

