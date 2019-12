Delfino spiaggiato a Viareggio, rimesso in mare in vita

Spiaggiato ma ancora vivo, un delfino trovato nei pressi di uno stabilimento balneare di Viareggio è stato rimesso in mare dalla capitaneria di porto, dai vigili del fuoco, dalla Società nazionale di Salvamento e dal centro Cetus. È stata la risacca a portare l'esemplare di 2 metri di lunghezza e 40 kg di peso. Con una barella speciale è stato portato in un posto sicuro per le prime cure. Si pensa che l'animale soffrisse già di patologie, nonostante non avesse colpito imbarcazioni o attrezzi da pesca. È stato poi rimesso in mare al largo.

Tutte le notizie di Viareggio