Arrestato a San Miniato, coinvolto in un incidente ma doveva essere ai domiciliari

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a San Miniato per non aver rispettato gli arresti domiciliari. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il soggetto, italiano, era agli arresti domiciliari per dei reati commessi nel circondario. I carabinieri di San Miniato, durante i controlli di routine presso l'abitazione dell'uomo, non lo hanno trovato in casa.

I militari lo hanno localizzato poco dopo in località Roffia, dove mentre era alla guida di un'auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale, senza feriti. Il 47enne è stato arrestato, riportato ai domiciliari e questa mattina si è tenuto il processo per direttissima.

