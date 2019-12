Il mondo del volley locale piange Elisabetta Nannini

Venerdì 13 sera, poco dopo le 22 è scomparsa a soli 51 anni Elisabetta Nannini, impiegata in una concessionaria di Stabbia a Cerreto Guidi e tifosa di volley, in special modo dei Lupi di Santa Croce. A portarla via sarebbe stato un aneurisma fulminante che non ha lasciato scampo. Il figlio Federico gioca in A3 a Macerata, la figlia Viola in serie C nel team pontederese dell'Ambra Cavallini. Le società toscane su Facebook hanno rivolto il loro commosso saluto ai due giocatori per la grave perdita. Oltre a loro due, Elisabetta Nannini lascia il marito Fabio.

