Emergenza freddo, l'ex scuola di Casenuove offre riparo a chi ha bisogno

L'Empolese Valdelsa si mobilita per l'emergenza freddo e assicura un tetto alle persone che non hanno un riparo. Anche per il 2019-20 sarà la ex scuola materna in via Val d'Orme a Casenuove (Empoli) a ospitare chi di solito dorme in strada o in posti improvvisati. L'iniziativa è già stata messa in atto gli ultimi due anni e pure per il 2019-20 vede la stretta collaborazione di Comune di Empoli, Unione dei Comuni e Misericordia di Empoli. Il servizio è sostenuto proprio dall'Unione con 15mila euro e dura dagli inizi di dicembre 2019 fino a fine marzo 2020.

Scendono in campo i volontari della confraternita empolese: un pulmino porterà dalla stazione a Casenuove ogni sera chi avrà bisogno di riparo (e farà la tratta di ritorno al mattino), inoltre una squadra girerà nei punti sensibili della città per offrire ospitalità o comunque dare supporto anche a chi la rifiuterà, magari con semplici informazioni sanitarie o con una bevanda calda. Chi dormirà a Casenuove sarà ovviamente seguito dai volontari della Misericordia, che daranno un pasto agli ospiti. I posti letto sono 18, in numero maggiore rispetto agli anni scorsi.

"Senza l'impegno e la professionalità della Misericordia questo servizio non si potrebbe realizzare. C'è bisogno non solo di gente che fa questi gesto con sensibilità ma anche con una umanità non comune a tutti. Il servizio segna il livello di civiltà che si trova all'interno di una comunità" ha detto il sindaco Brenda Barnini. Le ha fatto eco l'assessore Valentina Torrini: "Offrire un riparo ai senzatetto vuol dire salvare una vita. Sono gesti di dignità e importanti".

Per la Misericordia Fabrizio Sestini ha aggiunto: "Attualmente siamo al completo, ma se dovesse arrivare altra gente ci adoperiamo per allargarci. Per ora siamo diciotto, di cui sei italiani. Per usufruire del servizio non occorrono requisiti, accogliamo tutti". Il governatore Pier Luigi Ciari ha concluso: "La collaborazione con il Comune è lunga e proficua. Senza i nostri volontari, però, noi non potremmo fare nulla e perciò li ringrazio. Diamo una mano a chi ha bisogno, noi ci siamo".

