Mercoledì 18 Dicembre alle 21.15, presso l’Auditorium “Le Corti”, ci sarà la presentazione degli Eventi 2020 delle Associazioni di Montespertoli. Saranno presenti il Sindaco Alessio Mugnaini e dell'Assessore Alessandra De Toffoli.

L’occasione sarà anche quella per fare un brindisi di auguri per le feste natalizie e per il nuovo anno con tutte le associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

